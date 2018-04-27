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    Ким Чен Ын отправился на встречу с южнокорейским президентом

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в деревню Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне, для встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином,

    Как передает Report, об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Отмечается, что глава КНДР "будет открыто обсуждать с южнокорейским коллегой вопросы улучшения двусторонних отношений и достижения мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова".

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