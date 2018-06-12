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    Ким Чен Ын отказался от ручки организаторов для подписания документа по итогам встречи с Трампом

    Лидер КНДР подписался ручкой, которую принесла ему сестра© AP

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не ручкой, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер, и тщательно протер его салфеткой.

    Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.

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