Ким Чен Ын отказался от ручки организаторов для подписания документа по итогам встречи с Трампом

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не ручкой, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер, и тщательно протер его салфеткой.

Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.