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    ​Ким Чен Ын отдал приказ о подготовке войск для огневого наступления

    Решение о данном приказе было принято после обмена артиллерийским огнем между Северной и Южной Кореей

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Корейская народная армия получила приказ от лидера КНДР Ким Чен Ына привести в полную боевую готовность вооруженные силы для огневого тактического наступления.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство «Ренхап».

    «Ким Чен Ын издал приказ верховного главнокомандующего Корейской народной армии с 17 часов 21 августа привести объединенные боевые соединения в состояние полной боевой готовности для огневого тактического наступления», — отмечает агентство.

    Решение о данном приказе было принято после заседания Центрального военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи после обмена артиллерийским огнем между Северной и Южной Кореей.

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