​Ким Чен Ын отдал приказ о подготовке войск для огневого наступления

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Корейская народная армия получила приказ от лидера КНДР Ким Чен Ына привести в полную боевую готовность вооруженные силы для огневого тактического наступления.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Ким Чен Ын издал приказ верховного главнокомандующего Корейской народной армии с 17 часов 21 августа привести объединенные боевые соединения в состояние полной боевой готовности для огневого тактического наступления», — отмечает агентство.

Решение о данном приказе было принято после заседания Центрального военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи после обмена артиллерийским огнем между Северной и Южной Кореей.