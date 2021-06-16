СМИ: Ким Чен Ын объявил об угрозе голода

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о возможной нехватке продовольствия в стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о возможной нехватке продовольствия в стране.

Как передает Report, об этом отметил японский телеканал NHK , ссылаясь на публикацию газеты "Нодон синмун".

"Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием", - приводятся слова лидера Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ына, которые приводит телеканал, продление введенных в КНДР из-за коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Кроме того, Ким Чен Ын якобы призвал партию и народ Северной Кореи быть готовыми к новому "трудному походу". Этим термином в истории КНДР называют период 90-х годов XX века, когда страна переживала тяжелый экономический кризис, усугубленный массовым голодом