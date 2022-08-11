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Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.
Другие страны
11 августа 2022 г. 03:09
Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Renhap.

"Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны", - цитирует агентство северокорейские СМИ.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания. Три дня спустя число выявленных случаев заболевания лихорадкой достигло 392 920. С тех пор, по сообщениям КНДР, наблюдалась тенденция к снижению числа заболевших.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называл лихорадкой, в стране выявлено у более 4,77 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In Şimali Koreyada koronavirusa qalib gəldiyini elan edib

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