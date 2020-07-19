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Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР

Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР Заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.
Другие страны
19 июля 2020 г. 07:11
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР

Заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи был затронут ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии, а также организационные вопросы. "После этого состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы. Обсуждались вопросы укрепления сил сдерживания", - отмечает агентство.

Материал на сайте ЦТАК сопровождается фотографией Ким Чен Ына. Последнее заседание Центрального военного комитета ТПК под руководством лидера республики состоялось 24 мая.

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