Ким Чен Ын: Объединение Корейского полуострова невозможно

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Республикой Корея.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Республикой Корея.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея", - сказал он.

Лидер КНДР отметил, что Южная Корея сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и "единообразность системы», а это противоречит курсу КНДР по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы".