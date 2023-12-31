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Ким Чен Ын: Объединение Корейского полуострова невозможно

Ким Чен Ын: Объединение Корейского полуострова невозможно Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Республикой Корея.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 08:13
Ким Чен Ын: Объединение Корейского полуострова невозможно

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Республикой Корея.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея", - сказал он.

Лидер КНДР отметил, что Южная Корея сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и "единообразность системы», а это противоречит курсу КНДР по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы".

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