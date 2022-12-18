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СМИ: Ким Чен Ын не пришел в мавзолей по случаю годовщины смерти отца

СМИ: Ким Чен Ын не пришел в мавзолей по случаю годовщины смерти отца Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины предыдущего лидера КНДР и своего отца, Ким Чен Ира.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 08:55
СМИ: Ким Чен Ын не пришел в мавзолей по случаю годовщины смерти отца

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины предыдущего лидера КНДР и своего отца, Ким Чен Ира.

Как передает Report, об этом отмечает агентство ЦТАК.

"Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", - указано в сообщении.

Традиционно, поминовение Ким Чен Ира проходит при участии дипломатов и представителей международных организаций, а также политического и военного руководства Северной Кореи.

Кроме Ким Чен Ына, на поминовении Ким Чен Ира отсутствовала также сестра лидера Северной Кореи, Ким Ё Чжон.

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