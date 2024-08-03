Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын опроверг информацию южнокорейских СМИ о том, что в республике в результате наводнений погибли или пропали без вести до 1,5 тыс. человек, назвав соседнюю страну "неизменным врагом".

Лидер КНДР Ким Чен Ын опроверг информацию южнокорейских СМИ о том, что в республике в результате наводнений погибли или пропали без вести до 1,5 тыс. человек, назвав соседнюю страну "неизменным врагом".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер 2 августа посетил вертолетную часть ВВС Корейской народной армии, которая была задействована при эвакуации населения во время наводнения в городе Синыйджу и уезде Ыйджу. 28 июля Ким Чен Ын лично руководил работой по эвакуации и спасению соотечественников в районах с опасностью затопления. За шесть часов вертолеты эвакуировали около 4,2 тыс. человек.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сейчас ничтожные СМИ врага распространяют сфабрикованную дезинформацию о том, что в наших пострадавших районах жертвы превысят 1 тыс. и 1,5 тыс. человек и что во время спасательной работы, как представляется, потерпели крушение несколько вертолетов. Он отметил, что гнусные намерения сеульских элементов, которые занимаются такой интриганской пропагандой, очевидны и ясны", - указывает ЦТАК.

Несколько южнокорейских СМИ сообщали, что в результате наводнений, вызванных повышением уровня воды в реке Амноккан, число погибших и пропавших без вести достигало 1-1,5 тыс. человек. Власти Республики Корея заявляли, что КНДР понесла "существенный урон" от наводнений.