Ким Чен Ын назвал самое враждебное государство

Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна.

Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил при посещении предприятий оборонной промышленности.

"Теперь наступило время, когда нужно охарактеризовать Республику Корея как самое враждебное государство для КНДР", - подчеркнул он.

По словам северокорейского лидера, эта страна почти 80 лет придерживается "злобной конфронтации" с КНДР. Ким Чен Ын отметил, что Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.