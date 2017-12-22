Ким Чен Ын назвал КНДР страной, способной нести ядерную угрозу США

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Развитие вооруженных сил позволило КНДР превратиться в государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу Соединенным Штатам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на собрании председателей ячеек Трудовой партии Кореи.

"Стремительное развитие ядерных вооруженных сил нашей республики в последнее время оказывает большое влияние на структуру мировой политики и стратегическую обстановку. Наша республика превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США, и никто в мире не может этого отрицать", - приводит агентство его слова.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что такого прогресса КНДР смогла добиться, несмотря на международные санкции.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.