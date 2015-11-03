Ким Чен Ын наблюдал за учебными пусками ракет в частях ПВО

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за учебными пусками модернизированных ракет в частях противовоздушной обороны на западном участке фронта. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, учения проводились с целью повышения боеготовности сил ПВО, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Глава КНДР дал указание принимать меры "по созданию новых типов ракет противовоздушной обороны, отвечающих требованиям современной войны, чтобы обеспечить надежную защиту от любых авиаударов противника". "Необходимо вывести систему ПВО на новый стратегический уровень", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына, которого сопровождала большая группа военачальников.