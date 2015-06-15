Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пусками противокорабельных ракет нового типа, поступивших на вооружение частей ВМС страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Кореи. Учения проводились в акватории Японского моря, которое в КНДР принято называть Восточным.

По данным агентства, все ракеты точно поразили обозначенную цель - "корабль условного противника". Руководитель КНДР, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала, заявил, что такие ракеты позволят "значительно повысить боеспособность военно-морских сил страны".

Ким Чен Ын также распорядился принять меры для дальнейшего укрепления ВМС, "вывести военную технологию и науку на мировой уровень".