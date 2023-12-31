Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства

Никто не может отрицать, что на Корейском полуострове расположены два самых враждебных друг другу государства.

Никто не может отрицать, что на Корейском полуострове расположены два самых враждебных друг другу государства.

Как передает Report, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын выступая на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации. Никто не может отрицать, что сейчас на Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что "безрассудная политика противников" КНДР может спровоцировать войну на Корейском полуострове в любой момент. Говоря об отношениях с США, он заявил о принципе "сила в ответ на силу", добавив, что намерен проводить "сверхжесткий наступательный курс".

Лидер КНДР также заявил, что партия не считает возможным объединение с Республикой Корея посредством диалога, и назвал южнокорейские власти приспешниками американской "колониальной администрации".