О нас

Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства

Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства Никто не может отрицать, что на Корейском полуострове расположены два самых враждебных друг другу государства.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 14:49
Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства

Никто не может отрицать, что на Корейском полуострове расположены два самых враждебных друг другу государства.

Как передает Report, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын выступая на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации. Никто не может отрицать, что сейчас на Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что "безрассудная политика противников" КНДР может спровоцировать войну на Корейском полуострове в любой момент. Говоря об отношениях с США, он заявил о принципе "сила в ответ на силу", добавив, что намерен проводить "сверхжесткий наступательный курс".

Лидер КНДР также заявил, что партия не считает возможным объединение с Республикой Корея посредством диалога, и назвал южнокорейские власти приспешниками американской "колониальной администрации".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: Koreya yarımadasında ən ədavətli iki dövlət var

Самое читаемое

В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi