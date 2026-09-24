Ким Чен Ын может посетить Россию
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 14:35
Россия пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну с визитом. Дата возможной поездки будет согласована по дипломатическим каналам.
Как сообщает Report, об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС.
"У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметил он.
Последние новости
21:16
НАТО наращивает обмен разведывательной информациейДругие страны
21:04
Эрдоган: Турция ожидает от США конкретных шагов по вопросу возвращения в программу F-35В регионе
20:55
Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничестваВнешняя политика
20:48
Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с РоссиейВ регионе
20:39
АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых картФинансы
20:34
Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизниШоу-бизнес
20:24
Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного КавказаВнешняя политика
20:13
Видео
Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
20:05