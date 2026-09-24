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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ким Чен Ын может посетить Россию

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 14:35
    Ким Чен Ын может посетить Россию

    Россия пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну с визитом. Дата возможной поездки будет согласована по дипломатическим каналам.

    Как сообщает Report, об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС.

    "У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметил он.

    Андрей Руденко Ким Чен Ын МИД РФ
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