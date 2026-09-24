Ким Чен Ын может посетить Россию

Россия пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну с визитом. Дата возможной поездки будет согласована по дипломатическим каналам.

Как сообщает Report, об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС.

"У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметил он.