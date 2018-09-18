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    Ким Чен Ын лично встретил Мун Чжэ Ина в аэропорту - ВИДЕО

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Председатель КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в Пхеньян для участия в третьем за этот год межкорейском саммите.

    Как передает Report, лидеры двух стран с супругами пожали друг другу руки и обнялись у трапа самолёта.

    В ходе саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын намерены обсудить вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации полуострова и развития диалога северных корейцев с США. Кроме того, стороны поговорят об ослаблении военной напряжённости в регионе.

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