Ким Чен Ын лично встретил Мун Чжэ Ина в аэропорту - ВИДЕО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Председатель КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в Пхеньян для участия в третьем за этот год межкорейском саммите.

Как передает Report, лидеры двух стран с супругами пожали друг другу руки и обнялись у трапа самолёта.

В ходе саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын намерены обсудить вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации полуострова и развития диалога северных корейцев с США. Кроме того, стороны поговорят об ослаблении военной напряжённости в регионе.