Ким Чен Ын: КНДР продолжит развивать мощный ударный потенциал

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать мощный ударный потенциал.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать мощный ударный потенциал.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ЦТАК .

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР "продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений, которые будут поставлены на вооружение Корейской народной армии".

Напомним, что 26 марта центральная северокорейская газета "Нодон синмун" отметила, что проведенное КНДР 24 марта испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" стало "великой победой" правительства и народа страны. Агентство ЦТАК 25 марта подтвердило, что КНДР по прямому приказу Ким Чен Ына испытала МБР "Хвасон-17". Ракета была запущена почти под прямым углом. По данным северокорейской стороны, она пролетела около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км. Межконтинентальная баллистическая ракета находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море.