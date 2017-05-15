Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли "готовиться к новым испытаниям".

Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК.

По данным, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12" нового типа, которая пролетела 787 км.

Необходимо "создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор", отметил лидер. Назвав КНДР "ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания", Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян "готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики".

КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12".

