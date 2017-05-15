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    Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания

    Oн заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12 нового тип© Foto: Epa/How Hwe Young

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли "готовиться к новым испытаниям".

    Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК.

    По данным, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12" нового типа, которая пролетела 787 км.

    Необходимо "создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор", отметил лидер. Назвав КНДР "ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания", Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян "готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики".

    КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12".

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