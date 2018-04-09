Ким Чен Ын готов обсудить денуклеаризацию с США

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представители КНДР заявили США, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

"США получили подтверждение, что Ким Чен Ын готов обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова", - заявил американский чиновник.

Отмечается, что американские чиновники не говорили, когда и при каких обстоятельствах была предоставлена такая гарантия, но представители КНДР и США общались.