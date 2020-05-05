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Ким Чен Ына наградили российской медалью к юбилею Победы - ФОТО

Ким Чен Ына наградили российской медалью к юбилею Победы

Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство России в КНДР.

"В соответствии с указом президента РФ, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 мая во Дворце съездов Мансудэ посол России Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону. Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой они подтвердили настрой на продолжение усилий по реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества.

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