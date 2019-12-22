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Ким Чен Ын рассказал военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"

​Ким Чен Ын рассказал военным о "сложной внутренней и внешней ситуации

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о "сложной внутренней и внешней ситуации".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооружённых сил страны", - цитирует заявление агентства РИА Новости.

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