​Ким Чен Ын провел заседание военного комитета

​Ким Чен Ын https://report.az/storage/news/294a00b25041af7243089a7b632b478f/c45a7f52-4050-4471-b63b-d2c6afd9c7f2_292.jpg

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, встреча была посвящена обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики". Как уточняется, в ходе совещания была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания при условии "использования стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

Участники заседания также указали на отдельные недостатки в организации Корейской народной армии (КНА) и обсудили варианты их исправления. Кроме того, на повестке встречи был вопрос о комплектовании новых подразделений КНА.