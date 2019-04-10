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Ким Чен Ын провел расширенное заседание высшего органа партийного руководства КНДР

​Ким Чен Ын провел расширенное заседание высшего органа партийного рук

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) во второй половине дня 9 апреля. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в ходе заседания высшего органа партийного руководства КНДР был "обсужден и утвержден доклад "Об исполнении государственного бюджета 107 года чучхе (2018 года) и о государственном бюджете 108 года чучхе (2019 года)", который будет представлен во время первой сессии депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва". Сессия парламента народной республики намечена в Пхеньяне на 11 апреля.

Ранее лидер КНДР в течение недели провел четыре инспекционные поездки по народной республике. Агентство ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства нового морского курорта Вонсан-Кальма, посетил крупнейшую стройку народной республики в уезде Самчжиён, где идет возведение нового современного города, побывал в строящейся туристической зоне горячих источников в уезде Яндок, где распорядился построить новый горнолыжный курорт, а также осмотрел готовящийся к открытию самый современный супермаркет в Пхеньяне.

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