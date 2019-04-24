Ким Чен Ын прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу КНДР с Россией и прибыл на станцию Хасан, расположенную на юге Приморского края.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила в среду депутат думы Хасанского района Наталья Карпова, встретившая состав на станции.

Как отметила Карпова, лидер КНДР вышел из вагона, после чего ему подарили цветы и "он принял хлеб-соль".

Ким Чен Ын также задержался на станции для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".

После выезда со станции Хасан поезд лидера КНДР направится по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" к станции в крупном городе на юге Приморского края Уссурийске. Это расстояние в 260 км поезд преодолевает в среднем за семь часов. В Уссурийске поезд переходит на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку. Этот участок пути в более чем 70 км поезд преодолевает примерно за два часа.