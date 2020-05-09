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Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

​Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Русский народ, который 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в великой войне за справедливость, чтобы уничтожить фашизм, представлявший угрозу будущему человечества, защитить свою страну и сохранить всемирные мир и безопасность", - говорится в послании.

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