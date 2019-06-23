Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от американского президента Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает “Рёнхап” со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, прочитав послание президента США, Ким Чен Ын “с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание”.

О чем именно говорилось в письме, не уточняется.

“Ким Чен Ын заявил, что он всерьёз рассмотрит интересное содержание (письма. — RT)”,- говорится в сообщении.