Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, сообщает Report.

Как передает ТАСС, он «поднялся на гору на белом коне по первому снегу», что считается в республике событием, имеющим большое значение в истории корейской революции.

После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия.

Высота горы Пэктусан составляет 2750 метров.