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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, сообщает Report.

Как передает ТАСС, он «поднялся на гору на белом коне по первому снегу», что считается в республике событием, имеющим большое значение в истории корейской революции.

После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия.

Высота горы Пэктусан составляет 2750 метров.

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