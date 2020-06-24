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Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

​Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил пока не применять военную силу против Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным ЦТАК, власти провели заседание в видеоформате и рассмотрели основные проекты военной политики, а также различные документы в сфере «государственных мер по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Ким Чен Ын решил пока не применять военные действия против соседей.

"На предварительном заседании Центральная военная комиссия ТПК подвела итоги сложившейся ситуации и приостановила планы военных действий против Юга, представленные Генеральному штабу Корейской Народной Армии к пятому заседанию Седьмой Центральной военной комиссии", - говорится в сообщении.

Отношения Пхеньяна и Сеула вновь ухудшились в начале июня. Причиной стало появление в КНДР антиправительственных листовок, которые распространялись с территории южного соседа. В ответ северокорейские власти взорвали отделение связи с Сеулом.

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