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Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР - ФОТО

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

Отмечается, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море.

"Уважаемый высший руководитель, осматривая новую подводную лодку, ознакомился также с техническими данными и ее боевой системой", - говорится в сообщении ЦТАК. Агентство при этом не уточняет, какое вооружение установлено на субмарине, и не приводит ее характеристик.

В ходе инспекции Ким Чен Ын также подчеркнул, что для КНДР наличие подводных лодок имеет стратегическое значение. Он также заявил о необходимости разработки вооружений для ВМС, чтобы обеспечить надежную оборону государства.

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