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Ким Чен Ын официально объявлен главой КНДР после изменения конституции

Ким Чен Ын официально объявлен главой КНДР после изменения конституции

В КНДР Ким Чен Ын впервые был официально объявлен главой государства после внесения поправок в конституцию.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Согласно новой версии конституции, у главы КНДР появились новые обязанности. Теперь Ким Чен Ын должен "представлять страну", чем ранее занимался председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Чхве Рен Хэ.

Полнота власти Ким Чен Ына никак не была нарушена или изменена, а поправки в закон это лишь подтверждают.

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