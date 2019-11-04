Ким Чен Ын может встретиться с Трампом в декабре

Лидер КНДР Ким Чен Ын, по всей видимости, принял решение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации Национальной разведывательной службы Республики Корея, в конце ноября или начале декабря Вашингтон и Пхеньян могут возобновить переговоры на рабочем уровне для организации встречи лидеров. Представители разведки также полагают, что до конца этого года руководитель КНДР может посетить Китай.

12 июня 2018 года в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне результатов также не дали. Глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.