​Киллер хотел убить министра юстиции Польши, но погорел на наркотиках

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких людей, а также подготовке покушений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, полицейские предполагают, что Ян С. собирался убить министра юстиции Яна Зебро и прокурора, который занимался делом против наркомафии.

Преступник уже успел передать 23,5 тысячи евро сообщнику, однако тот не сумел выполнить задание.

Киллера задержали во время операции против наркоторговцев - во время допроса он признался, что собирался ликвидировать главу ведомства.

"Попытка преступников "поквитаться" с представителями закона свидетельствует о том, что правоохранители ведут успешную борьбу с торговцами "белой смертью", - рассказал сам Зебро.