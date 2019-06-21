Киевский суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в парламент

Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания в Украине экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в течение пяти лет, что позволит ему зарегистрироваться кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул М.Саакашвили гражданство страны, который прибыл в страну на следующий день, объявив позже о своих намерениях баллотироваться на выборы в Верховную раду Украину.

"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится в оглашенном судом решении.

Напомним, что очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае В.Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.