Киевский суд признал экс-президента Януковича виновным в госизмене

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья.

Сегодня суд начал зачитывать приговор. При этом он будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.