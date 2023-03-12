Киевская военная администрация: Удары РФ направленны исключительно на объекты гражданской инфраструктуры

Очередной удар России по гражданским объектам в Украине, очередной террор не имеет военной цели.

Очередной удар России по гражданским объектам в Украине, очередной террор не имеет военной цели.

Об этом сообщил пресс-секретарь военной администрации города Киева Михаил Шаманов в интервью Восточно-Европейскому бюро Report.

"Киев подвергался террору около 7 часов. За это время фашисты применяли практически все виды авиационного оружия. Они запускали от беспилотников "Шахед" до всех типов крылатых ракет. Благодаря украинским ПВО обстрелы были предотвращены. К сожалению, мы не смогли остановить аэробаллистическую ракету типа "Кинжал". Он поразил объект инфраструктуры в Голосеевском районе, а также жилой дом в Святошинском районе. В результате, ранения получили три человека. Одному на месте была оказана неотложная медицинская помощь, еще двое госпитализированы", - сказал М.Шаманов.