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    Киев запретил российким авиакомпаниям полеты на Украину

    Правительство Украины приняло решение о запрете полетов Аэрофлот и Трансаэро в Киев

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Кабмин Украины принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь, компаний "Аэрофлот" и "Трансаэро", в Украину. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  заявил премьер страны Арсений Яценюкна совещании.

    "Согласно решению СНБО, правительство Украины приняло решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь, компаний "Аэрофлот" и "Трансаэро", в Украину", — цитирует премьера пресс-служба кабмина.

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