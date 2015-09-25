Киев запретил российким авиакомпаниям полеты на Украину

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Кабмин Украины принял решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь, компаний "Аэрофлот" и "Трансаэро", в Украину. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил премьер страны Арсений Яценюкна совещании.

"Согласно решению СНБО, правительство Украины приняло решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь, компаний "Аэрофлот" и "Трансаэро", в Украину", — цитирует премьера пресс-служба кабмина.