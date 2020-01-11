 Наверх

Киев выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $8,3 тысяч

Киев выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $8,3 тысяч

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти выплатят по $8,3 тыс. семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране. 

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "Международные авиалинии Украины" выплатят семьям членов экипажа, которые погибли в этой трагедии.

"Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией", - сказал Гончарук.

Кроме того, премьер заявил, что правительство готово оказать семьям погибших юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений, чтобы восстановить справедливость.

Он отметил, что украинские дипломаты работают над вопросом компенсации от иранской стороны.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!