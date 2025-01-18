Киев убедил Трампа, что слишком ранние переговоры с РФ будут фатальными

Киев объяснил команде Дональда Трампа, что слишком ранняя попытка начать мирные переговоры с РФ будет фатальной для Украины.

Киев объяснил команде Дональда Трампа, что слишком ранняя попытка начать мирные переговоры с РФ будет фатальной для Украины.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету The Telegraph, это следует из разговора украинского лидера Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, сначала надо ослабить Россию, а уже потом начинать с противником диалог.

Хотя Трамп уже прекратил разговоры о мире за 24 часа, от его команды до сих пор звучат обещания о мире через 100 дней, или за несколько месяцев, утверждает издание.Такие попытки точно определить время окончания войны вызывают беспокойство в Киеве, отмечается в публикации.

"Суть в том, что здесь нельзя принимать простых быстрых решений. Инициативу надо контролировать, ее нельзя отдавать России", - говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В то время как российская армия медленно продвигается на Донбассе, Украина реализует свою ключевую стратегию далеко за линией фронта, говорят украинские чиновники. Речь идет о дальнобойных ударах украинских дронов по ключевым объектам российского ВПК и нефтепереработки.

Подоляк отмечает, что эти удары имеют значительное влияние на российскую экономику. По его словам, жизненно важно, чтобы Кремль шел на переговоры из-за того, что его заставили, а не потому, что он сам так решил.

"46% российского нефтеперерабатывающего сектора находится под ударом или в зоне действия украинского оружия. Это означает, что Россия постепенно теряет значительную часть этого ключевого сектора своей экономики. Кроме того, мы также наносим удары по ключевой военной инфраструктуре в европейском регионе России. Нам нужно быть в состоянии поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры", - отметил Подоляк.

По мнению Подоляка, по крайней мере частично Киеву удалось убедить команду Трампа, что конечной целью руководства РФ является не захват Запорожья, а как можно большее ослабление Запада.

Напомним, что война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Ранее Трамп заявил, что будет работать над скорейшим прекращением войны. Зеленский заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец войне в 2025 году.