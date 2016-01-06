Киев пригрозил иском к России в международный суд ООН

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Украина подаст иск против России в международный суд ООН за поддержку терроризма, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью украинскому «5 каналу», вышедшем в эфир вечером 5 января, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Следующий год будет связан с инициированием большого дела в международном суде ООН», — заявил Петренко. Министр подчеркнул, что доказательства собраны, заканчивается «досудебный процесс коммуникации с РФ».

В настоящее время в международных судах находится несколько жалоб Киева на Россию. 4 августа Киев анонсировал подачу четвертого межгосударственного иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, жалоба касается якобы имеющего место нарушения прав человека на территории Крыма, в том числе крымских татар.

Кроме того, власти Украины намерены потребовать от России порядка 50 миллиардов долларов в международных судах в качестве «компенсации ущерба» за Крым и Донбасс. 2 июня первый замминистра юстиции Украины Наталья Севастьянова сообщила, что Украина потребует зарубежное имущество России в качестве компенсации за экономические потери при выходе Крыма из состава страны.