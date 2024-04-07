Киев превратился в заложника ситуации в США

Киев стал заложником избирательного процесса в США.

Киев стал заложником избирательного процесса в США.

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, подход конгрессменов к решению о выделении помощи Киеву стал "невзрослым".

"Что касается американской помощи, то она в любом случае имеет критическое значение. Я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов, - сказал он в интервью единому украинскому телемарафону. - К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США. Тем не менее, я верю, работаю, и надеюсь, что разум все таки победит".

По его словам, вопрос поддержки Украины стал внутриполитическим для США. "Именно такой невзрослый подход я не понимаю", - сказал он.

"Рассматривается очень много разных вариантов выделения помощи, в том числе, Киев готов получить ее в кредит. Знаете, один сенатор недавно был. И он говорит: "а ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, тебе скажут, что или деньги кредитные, или ты не получишь". Я ответил: "А для чего этот выбор, если нет выбора?" Давайте открыто говорить. Поэтому мы согласимся на любые варианты", - заявил он.