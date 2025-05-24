Киев после массированных авиаударов БПЛА

Киев после массированных авиаударов БПЛА - Фоторепортаж

С ночи по утро 24 мая Украина подверглась массированным авиаударам с использованием более 250 беспилотников-камикадзе Shahed и 15 баллистических ракет.

Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж с мест авиаударов.

Более половины из них были направлены на Киев. Командование воздушных сил Украины заявило, что большинство ударов было нейтрализовано в воздухе. Серьезные разрушения понесли Оболонский, Святошинский, Голосеевский и Днепровский районы Киева.

По данным киевской военной администрации, только в столице пострадали до 20 жителей, погибли 2 человека, разрушено более 10 многоквартирных домов. Повреждено большое количество частных автомобилей.

Помимо Киева, пострадали также Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области Украины.