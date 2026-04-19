Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина

Украина попросила Турцию рассмотреть возможность организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и [США Дональда] Трампа. Мы готовы к этой встрече", - сказал Сибига.

Он высоко оценил работу турецких дипломатов и назвал ее очень эффективной. При этом министр отметил, что Турция также заинтересована в урегулировании российско-украинского конфликта.