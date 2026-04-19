    • 19 апреля, 2026
    Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина

    Украина попросила Турцию рассмотреть возможность организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    "Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и [США Дональда] Трампа. Мы готовы к этой встрече", - сказал Сибига.

    Он высоко оценил работу турецких дипломатов и назвал ее очень эффективной. При этом министр отметил, что Турция также заинтересована в урегулировании российско-украинского конфликта.

    Турция Российско-украинский конфликт Встреча лидеров Андрей Сибига Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп Украина Россия Соединенные Штаты Америки (США)
    Kiyev Türkiyədən Zelenski - Putin görüşünü təşkil etməsini istəyib

