Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина
Другие страны
- 19 апреля, 2026
- 19:28
Украина попросила Турцию рассмотреть возможность организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и [США Дональда] Трампа. Мы готовы к этой встрече", - сказал Сибига.
Он высоко оценил работу турецких дипломатов и назвал ее очень эффективной. При этом министр отметил, что Турция также заинтересована в урегулировании российско-украинского конфликта.
