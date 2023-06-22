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Киев получит от Лондона финансирование в размере $500 млн

Киев получит от Лондона финансирование в размере $500 млн Украина подписала соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании.
Другие страны
22 июня 2023 г. 02:40
Киев получит от Лондона финансирование в размере $500 млн

Украина подписала соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Всемирный банк стал одним из лидеров по мобилизации ресурсов для помощи Украине. Сегодня мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии" - написал он.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий.

Ранее Шмыгаль сообщил, что правительство Украины подписало серию меморандумов с Европейским банком реконструкции и развития для предоставления финансирования на сумму €600 млн в этом году для украинских государственных энергетических компаний.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar ayırıb

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