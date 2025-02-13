Киев получит 25 нидерландских бронированных машин

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте минобороны королевства.

"Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых... Министр (обороны) Рубен Брекелманс объявил об этом сегодня во время встречи контактной группы по Украине (UDCG)", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Нидерланды уже поставили Украине последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16.

В министерстве напомнили, что в Гааге выделили более 10 млрд евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было задействовано около 6 млрд евро.