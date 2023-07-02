Киев подвергся ночной атаке беспилотников

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев с применением беспилотников-камикадзе типа Shahed.
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По его словам, все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.
Руководитель КГВА также отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.
"Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу!
Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало", - написал С.Попко.