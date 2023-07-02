Киев подвергся ночной атаке беспилотников

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев с применением беспилотников-камикадзе типа Shahed.

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев с применением беспилотников-камикадзе типа Shahed.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

Руководитель КГВА также отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

"Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу!

Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало", - написал С.Попко.