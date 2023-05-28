Киев перед Днем города подвергся самой массированной атаке беспилотников

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина.

По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты.

Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная атака дронами на столицу Украины с начала полномасштабного вторжения.

"14-я воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами Shahed", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

Сегодня Киев отмечает день города в годовщину своего основания (официально городу исполнился 1541 год).