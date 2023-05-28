О нас

Киев перед Днем города подвергся самой массированной атаке беспилотников

Киев перед Днем города подвергся самой массированной атаке беспилотников В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.
Другие страны
28 мая 2023 г. 12:48
Киев перед Днем города подвергся самой массированной атаке беспилотников

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина.

По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты.

Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная атака дронами на столицу Украины с начала полномасштабного вторжения.

"14-я воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами Shahed", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

Сегодня Киев отмечает день города в годовщину своего основания (официально городу исполнился 1541 год).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi