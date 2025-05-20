Киев и Прага договорились о сотрудничестве для подготовки украинских пилотов F-16

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсетях.

По словам Шмыгаля, во время встречи с чешским коллегой Петером Фиалой стороны обсудили вопросы безопасности, экономического сотрудничества, европейской интеграции и восстановления Украины.

"Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций (в отношении РФ), а также перекрытие всех обходных путей избегания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации российских активов на Западе", - отметил он.

Оба премьера подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.

"Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - добавил Шмыгаль.