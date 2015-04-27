Киев и НАТО подписали договор по реформированию систем логистики ВСУ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Киев и НАТО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки, которое позволит реализовать трастовые фонды альянса на реформирование систем логистики и стандартизации вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В минувшем году НАТО решил образовать четыре трастовых фонда, через которые Украине будет выделено 15 млн. евро для поддержки реформ в секторе безопасности. Фонды будут способствовать решению вопросов логистики, коммуникации, киберпреступности, социальной реабилитации раненых.

Ранее Украина и НАТО в Брюсселе подписали меморандум о сотрудничестве в сфере командования и управления.

"Двадцать седьмого апреля 2015 года в штаб-квартире НАТО подписано соглашение между кабинетом министров Украины и организацией НАТО о сотрудничестве в сфере поддержки", - говорится в сообщении миссии. С украинской стороны соглашение подписал глава миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов, со стороны НАТО - генеральный менеджер агентства альянса по поддержке и поставкам Майк Лайден.