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Киев и Лондон скоординировали позиции в вопросе противостояния России

Киев и Лондон скоординировали позиции в вопросе противостояния России Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с британской коллегой Элизабет Трасс обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России.
Другие страны
5 января 2022 г. 07:14
Киев и Лондон скоординировали позиции в вопросе противостояния России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с британской коллегой Элизабет Трасс обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении украинского МИД.

Отмечается, что глава МИД Британии заверила "в непоколебимой поддержке Украины" и подчеркнула преданность принципу "никаких решений по Украине без Украины".

"Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Киевом в ноябре комплексного пакета сдерживания России... Пакет сдерживания включает политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД Украины.

Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev və London Rusiya ilə mümkün qarşıdurmanı müzakirə edib

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