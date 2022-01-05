Киев и Лондон скоординировали позиции в вопросе противостояния России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с британской коллегой Элизабет Трасс обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с британской коллегой Элизабет Трасс обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении украинского МИД.

Отмечается, что глава МИД Британии заверила "в непоколебимой поддержке Украины" и подчеркнула преданность принципу "никаких решений по Украине без Украины".

"Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Киевом в ноябре комплексного пакета сдерживания России... Пакет сдерживания включает политический, экономический аспекты, а также вопросы безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД Украины.

Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.