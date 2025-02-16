Киев и Европа подключатся в начале переговоров США и РФ по Украине

США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию кризиса в Украине.

США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию кризиса в Украине.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Киев и Европа могут быть подключены к этому процессу позже.

"Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. В конце концов, наступит момент, когда вы увидите настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого. Но если это произойдет, Украина должна быть вовлечена в процесс переговоров. И европейцы должны быть вовлечены в него, потому что у них тоже есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад. Мы просто еще не дошли до этого", - добавил госсекретарь.

Ранее спецпредставитель президента США по РФ и Украине Кит Келлог подчеркнул, что прямые переговоры будут вестись между Россией и Украиной, а США выступят посредником. Однако в адрес европейских лидеров чиновник выразил более жесткую позицию, заявив, что их участие за столом переговоров маловероятно, при этом добавив, что "их интересы также будут учитываться, использоваться и развиваться".